Samanyolu Haber /Gündem / Avustralya'daki okulların parmak ısırtan başarısı /13 Aralık 2016 14:16

Avustralya'daki okulların parmak ısırtan başarısı

Avustralya'da çok sayıda kampüste eğitim faaliyetlerini sürdüren Sirius Eğitim Kurumları, üniversite sınavlarında erişilmesi zor başarı elde ederek yine takdirleri topladı.

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Sirius Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, elde edilen başarıyı; "2016 VCE sınavlarında 2 farklı alanda eyalet birinciliğini elde etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu başarıların yanı sıra 14 öğrencimiz 95 puan ve üzeri, 20 öğrencimiz 90 puan ve üzeri, 35 öğrencimiz ise 80 puan ve üzeri sonuçlar alarak senelerdir devam eden VCE başarılarına bir yenisini daha ekledi" diye yorumladı.

2016 üniversiteye giriş sınavında Matematik ve Bilgisayar alanında eyalet birincileri çıkaran Sirius Eğitim Kurumları’nın, 14 öğrencisinin 95 puan ve üzeri, 20 öğrencisinin 90 puan ve üzeri ve 35 öğrencisinin ise 80 puan ve üzeri başarı elde etmesinin sevincini yaşıyor. Her yıl VCE’de yakaladığı başarıları ile gündeme gelen Sirius Koleji, 2016 VCE sonuçlarında da toplumun yüz akı oldu. 

Matematik ve Bilgisayarda eyalet birinciliği

Okulun üniversiteye giriş sınavında yakaladığı başarıları paylaşan Sirius  Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü; alınan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Bu başarının mimarı olan öğretmen, veli ve öğrencileri tebrik ederek; toplum olarak gurur duyulacak bir başka heyecanı daha yaşadıklarını kaydetti. Bu yıl Üniversite giriş sınavında elde edilen başarının sevincini paylaşan yöneticiler şunları söyledi: "2016 VCE sınavlarında 2 farklı alanda eyalet birinciliğini elde etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu başarıların yanı sıra 14 öğrencimiz 95 puan ve üzeri, 20 öğrencimiz 90 puan ve üzeri, 35 öğrencimiz ise 80 puan ve üzeri sonuçlar alarak senelerdir devam eden VCE başarılarına bir yenisini daha eklediler." diye konuştu.

Türkçe, Matematik, Kimya, Matematiksel metod gibi bir çok derste senelerdir eyalet birincisi çıkaran Sirius Kolejleri, eyalet birinciliklerine bir yenisi daha eklendi. Kolej öğrencilerinden Harun Bilgisayar, Rami Dennaoui ise Matematik alanında aldıkları 50 tam puan ile ‘‘Victoria Eyalet Birinciliği’’ni elde ettiler. Harun ve Rami Victoria eyalet birinciliği ile hem ailelerinin hem de toplumun gururu oldular.

99 puan ve üzeri başarıda 15. öğrenci Ertuğrul oldu

Sirius Eğitim Kurumları Meadow Fair Kampüsü öğrencisi Ertuğrul, aldığı 99.50 puanı ile 2016 üniversiteye giriş sınavında Sirius’un en başarılı öğrencisi olurken; şimdiye kadar 99 puan ve üzeri başarı yakalayan öğrencilerin 15.si olarak okulun tarihine ismini yazdırdı. Böylece Ertuğrul elde ettiği sonuçla, 99 puan ve üzeri başarı geleneğini bu dönemde de devam ettirmiş oldu.

20 öğrenci 90 puan ve üzeri skor aldı

VCE sınavlarında 90 puan ve üzeri başarı elde eden okulun diğer öğrencileri ve aldıkları sonuçlar şöyle sıralandı: Ertugrul (99.50), Zamzam Wardere (98.50), Muhammad Siddiqui (98.45), Hakan Gocol (97.75), Teba Mazin (97.20), Mahdi Al Matoory (97.00), Redwan Hamed (96.95), Zahraa Albadri (96.50), Ahmad Zulkarnaen (96.05), Hussein Shiday (95.75), Jaafar Al Zaidy (95.55), Zainab Albadri (95.45), Anisah Ameer (95.40), Tahir Kip (95.20), Nadia Hussain (93.35), Khalid Ibrahim (93.00), Sarah Karim (92.20), Omer(91.45), Iman Hussein (91.00), Elmedin Halilic (90.20).

(ZAMAN AVUSTRALYA)
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