Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı /30 Aralık 2016 13:16

Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı

Sosyal paylaşım sitesi "Twitter"da attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Ahmet Şık'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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Perşembe günü gözaltına alınan gazeteci Şık, emniyete gelen savcının sorularını yanıtlamadı ve ifade vermedi.
Şık'ın avukatı Can Atalay, savcının Ahmet Şık'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki paylaşımlarını ve yaptığı bazı haberleri sorduğunu söyledi.
Avukatları, Şık'ın savcıya, "bundan beş yıl önce olduğu gibi şimdi de mesleki faaliyetlerim soruşturma konusu edilmek isteniyor" dediğini aktardı.

Savcı sorgusunda, Ahmet Şık’a, Twitter’da @sahmetsahmet kullanıcı adlı hesaptan yapılan aşağıdaki tweetleri sordu:

"Tahir Elçi’yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü bir mafyasınız"
"Devlet mafyalaştıran suçlarının soruşturulmasını engellemek için savaş çıkardığına inananlar bomba patlatacağına neden inanmaz"
"Geçmişte Kürt meselesindeki en şahin şiddet uygulamalarının bir aktörü olan Ağar o dönemde soruna siyasi çözüm söylemiyle sahne almıştı"
"Katil devlettir deyince bozuluyorsunuz"
"Suikastçinin Nusra’cı değil F...’cü olduğunu kanıtlama gayretindeki iktidar ve yancıları katilin polis olduğu gerçeğini ne yapacaksınız"

Savcının tutuklanması talep ettiği Gazeteci Ahmet Şık, Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulandı. Mahkeme, sorgu işlemi yaklaşık iki saat süren Şık’ın “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.



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