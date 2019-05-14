Enes Kanter oynadığı için NBA konfederasyon finali Türkiye'de yayınlanmayacak





Reuters’a konuşan S Sport spikeri Ömer Saraç, "Warriors-Blazers maçlarını yayınlayamayacağımızı net olarak söyleyebilirim" dedi.





Saraç, "Dahası, Portland finale çıkarsa onu da yayınlamayacağız. Bu bizimle ilgili bir durum değil ama durum da bu" diye konuştu.

Reuters’a konuşan bir S Sport yetkilisi de yalnızca Toronto Raptors ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı Finallerini yayınlayacaklarını açıkladı.





BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Reuters, Türkiye’de maçları izlemek isteyenlerin NBA’in ücretli internet platformları olan NBA TV ve NBA International üzerinden seyredebileceğini duyurdu.