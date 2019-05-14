Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter oynadığı için NBA konfederasyon finali Türkiye'de yayınlanmayacak /14 Mayıs 2019 17:25

Enes Kanter oynadığı için NBA konfederasyon finali Türkiye'de yayınlanmayacak

Türkiye'de NBA maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, NBA Batı Konferansı Finali'nde karşı karşıya gelecek olan Enes Kanter'in takımı Portland Trail Blazers ile Golden State Warriors'ın karşılaşmasını yayınlayamayacağını açıkladı.

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Reuters’a konuşan S Sport spikeri Ömer Saraç, "Warriors-Blazers maçlarını yayınlayamayacağımızı net olarak söyleyebilirim" dedi.

Saraç, "Dahası, Portland finale çıkarsa onu da yayınlamayacağız. Bu bizimle ilgili bir durum değil ama durum da bu" diye konuştu.
Reuters’a konuşan bir S Sport yetkilisi de yalnızca Toronto Raptors ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı Finallerini yayınlayacaklarını açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Reuters, Türkiye’de maçları izlemek isteyenlerin NBA’in ücretli internet platformları olan NBA TV ve NBA International üzerinden seyredebileceğini duyurdu.
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