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İstanbul'da ünlü AVM'de çatışma
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30 Eylül 2017 20:22
İstanbul'da ünlü AVM'de çatışma
İstanbul'da bulunan ünlü Vialand AVM'de silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
SHABER3.COM
İstanbul’da ünlü AVM’de çatışma
İstanbul Eyüp’te bulunan ünlü AVM’de silah sesleri duyuldu.
Olay anında AVM’de bulunan vatandaşlar 1 kişinin vurulduğunu belirtti.
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