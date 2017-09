İstanbul Ülkü Ocakları başkan yardımcısından Kaleşnikof'lu paylaşım

İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı’ndan ‘Kaleşnikof’lu paylaşım





İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay, elinde kaleşnikofla çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta, arkalarında MHP flamasının göründüğü Güzelay ve Kağıthane Ülkü Ocakları Başkanı Engin Kayacık’ın, ellerinde birer otomatik silahla poz verdiği görülüyor.





Instagram’da paylaşılan fotoğrafın açıklama metninde şu ifadeler yer aldı: “Türklüğün yaşaması, bekasının güvenceye alınması, Türkmen yurtlarının üzerindeki kabus bulutunun dağıtılması hususunda her mihneti, her meşakkati, her çileyi göze aldığımız bilinmeli, herkes hesabını buna göre yapmalıdır”.. 5000 Ülkücü KERKÜK’e gitmek için hazırdır..”













BAHÇELİ’NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IKBY’nin bağımsızlık referandumuna gitmesinin ardından alevlenen Kuzey Irak'a askeri müdahale tartışmalarına “En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir” diyerek katılmıştı.