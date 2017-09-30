Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar'dan ByLock iddiasına küfürlü cevap /30 Eylül 2017 20:31

Şamil Tayyar'dan ByLock iddiasına küfürlü cevap

YARSAV'ın kurucu eski başkanı hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Twitter hesabından "Bylock kullanan AKP'lilerin tam listesi" başlıklı bir liste yayımlandı. Listede adı geçen AKP milletvekili Şamil Tayyar, "İspat etmezsen o. çoçuğusun" dedi.

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YARSAV’ın kurucu eski başkanı hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu gündeme bomba gibi düşen paylaşımda bulundu. Eminağaoğlu, Twitter hesabından “Bylock kullanan AKP’lilerin tam listesi” adlı bir liste yayımlandı.
Listede Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Hayati Yazıcı, İsmet Yılmaz, Egemen Bağış, Veysel Eroğlu, Ömer Dinçer ile birlikte AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın isminin olduğu görüldü.







ŞAMİL TAYYAR: İSPAT EDEMEZSEN…

Eminağaoğlu'na, “Sözümona hukukçusun!” diyen Şamil Tayyar şöyle devam etti: “İspat etmezsen o. çoçuğusun. Pazartesi de dava açıyorum. Mutlaka hesap vereceksin ahlaksız herif!”


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