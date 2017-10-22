İstanbul'da Topbaş'tan sonra onlar da topun ağzında









AKP'de Kadir Topbaş'ın 22 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmesiyle başlayan kriz sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği başkanların direnmesi partiyi karıştırırken İstanbul'da bugün AKP'li 25 ilçe belediye başkanı acil toplantıya çağrıldı. Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ile İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin katılacak.





İKİ İSİM ÖN PLANDA





CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, 6 ya da 7 ilçenin başkanından istifa etmelerinin isteneceğini, özelikle referandumda ‘Hayır' çıkan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ile Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in adının ön plana çıktığını iddia etti. Sağ, “Referandumda Eyüp, Esenyurt, Küçükçekmece ve Üsküdar'da ‘Hayır' çıktı. Şimdi bu ilçelerin belediye başkanlarından istifalarının istenmesi bekleniyor. Tek kriter sadece referandum sonucu değil. Bazı belediye başkanlarının performansı da hem partililerin hem seçmenlerin tepkisini çekti” dedi. İstanbul'da 39 ilçenin 14'ü CHP'li, 25'i AKP'li belediyeler tarafından yönetiliyor.