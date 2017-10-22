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Necati Şaşmaz'a 'Kurtlar Vadisi' şoku...

Bu yıl 54. kez düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterilen 'Kurtlar Vadisi Vatan' filmine ücretsiz olmasına rağmen ilgi olmayınca festivaldeki görevliler izleyici olarak salona alındı. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz da salonu terk etti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 54. kez düzenlediği Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterim filmlerle devam etti. 
Özel gösterimler kapsamında 'Kurtlar Vadisi Vatan' filmi de izleyiciyle buluştu. Necati Şaşmaz'ın yapımcılığıyla senaristliğini üstlenerek, başrolünü oynadığı ve 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen film, Antalya'da ilgi görmedi. 

GÖREVLİLER İZLEYİCİ OLARAK ALINDI, ŞAŞMAZ SALONU TERK ETTİ

Şaşmaz ve ekibinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel'in de filmi izlediği salondaki boş koltuklar dikkat çekti. Salonun boş kalması üzerine AKM ve çevresinde filmin ücretsiz olduğu duyurusu yapıldı. Filme yine katılım olmadı, festivaldeki görevliler, salona izleyici olarak alındı. Necati Şaşmaz da filmin ortasında salondan ayrıldı.
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