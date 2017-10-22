Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin partisi kazandı /22 Ekim 2017 20:09

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin partisi kazandı

Japonya Başbakan Shinzo Abe'nin eylül sonunda parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisini feshederek erken seçime gidilmesi kararı alması üzerine ülkede genel seçimler düzenlendi.

SHABER3.COM


 
Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokratlar, 465 sandalyeli parlamentoda 311 sandalye kazanarak seçimin galibi oldu.
 
Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de son bulmuştu.
 
"KUZEY KORE İLE SIKI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"
 
Japonya Başbakanı Abe, seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada Kuzey Kore ile "sıkı bir şekilde" mücadele etme sözü verdi.
 
Abe, erken seçim kararı almasını, Japonya'nın karşı karşıya olduğu "ulusal krizleri" ele almak için "tazelenmiş vekalete" ihtiyaç duyması olarak açıklamıştı.
 
Kuzey Kore nükleer tehdidi, Fukuşima sonrası izlenecek nükleer politika ve vergi meselesinin bu krizler arasında yer aldığı ifade ediliyor.
 
Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı.
 
Japonya Parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin partisi kazandı Sonraki Haber >>

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler

Pilotların zor anları

Pilotların zor anları

Tren bekleyen kadını raylara itti

Tren bekleyen kadını raylara itti

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:14:42