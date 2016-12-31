Samanyolu Haber /Gündem / 29 Gazeteci daha tutuklandı /31 Aralık 2016 01:11

29 Gazeteci daha tutuklandı

Ankara'da gözaltına alınan 45 TRT çalışanından 29'u tutuklandı.

29 Gazeteci daha tutuklandı

Ankara'da Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 45 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 29'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan zanlılardan 29'u tutuklandı. Şüphelilerden 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıld
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