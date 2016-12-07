İstanbul'da Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi









Kaza sabah saat 09.30 sıralarında Basın Ekspres yolu İkitelli Mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında bulunan diğer zırhlı aracı çeken zırhlı polis aracı sağ şeritte yola devrildi. Kazada devrilen akrebin içinde bulunan 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler olay yerine gelen ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunda Atatürk Havalimanı yönünde yoğunluk oluştu.