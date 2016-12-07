Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu rezilliğe seyirci kalıyor /07 Aralık 2016 10:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu rezilliğe seyirci kalıyor

İstanbul Yenibosna'da bulunan metrobüs durağında her akşam yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

SHABER3.COM

İzdihamdan kaçan vatandaşlar E-5'e inip yolun karşısına geçmek isteyince tehlikeli anlar yaşandı.

İstanbul'da ulaşım için metrobüsü kullanan vatandaşlar Yenibosna’da bulunan üst geçitteki izdiham nedeniyle isyan ediyor. Genellikle iş çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle durakta inen vatandaşlar üst geçitle karşıya geçebilmek için dakikalarca bekliyor. Bazı vatandaşlar ise hayatların tehlikeye atarak E-5 karayolundan geçmeye çalışıyor.



Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşlar metrobüsten iniyor. Üst geçitte yoğun bir izdiham yaşanırken vatandaşlar adım atmakta güçlük çekiyor. Bazı vatandaşlar ise karşıya geçmek için E-5 karayolunu kullanıyor. Duruma isyan eden vatandaşlar her akşam bu eziyeti çektiklerini söyleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyor.
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