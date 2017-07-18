Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da metro istasyonlarını su bastı /18 Temmuz 2017 10:57

İstanbul'da metro istasyonlarını su bastı

İstanbul'da son yılların en şiddetli yağmuru yaşanırken metro istasyonunda çekilen bir görüntü korku filmlerini aratmadı.

İstanbul'da metro istasyonlarını su bastı

İstanbul’da kuvvetli sağanak yağmur etkili oluyor. Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle bir çok yerde su baskını meydana geldiği belirtiliyor. Otoyollarda araçlar su birikintileri içinde kalırken, bir çok bölgede işyerlerini su bastı. 

İstanbul'da metro istasyonlarını da su bastı. Merter ve Bayrampaşa metro istasyonlarında çekilen görüntüler şoke etti.

Bu arada yoğun yağış sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri ile M1 hattında seferler Otogar- Kirazlı ve Bakırköy- Havalimanı istasyonları arasında yapılamıyor.



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