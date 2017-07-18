İstanbul sele teslim, altyapı çöktü, trafik kilit!

İstanbul’da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kent trafiğini de felç etti. Özellikle Avrupa Yakası’nda E-5 karayolunda birçok araç sular altında kaldı. İBB’nin verilerine göre bugün İstanbul’da metrekareye ortalama 80 kilogram yağmur düştü.











Ara sokaklarda ise sürücüler araçlarını park ederek kendilerini güvenli yerlere attılar.

Otobüs duraklarında da çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.







METROBÜS SULAR ALTINDA METRO İSTASYONLARINI DA SU BASTI





E-5 güzergâhından ilerleyen metrobüsler de su baskını nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Zeytinburnu-Topkapı arasında oluşan su birikintisi metrobüs seferlerini aksattı. Öte yandan Atatürk Havalimanı-Yenikapı arasında çalışan metronun, su baskını nedeniyle sadece Bakırköy’e kadar sefer yapabildiği açıklandı.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ





İstanbul Valiliğinden saat 10:00’da yapılan açıklamada ise “Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur.” denildi.













Atatürk Havalimanı-Aksaray ve Taksim-Osmanbey metrosunda bazı metro istasyonlarını da su bastı. Evlerinden işlerine gitmek için dışarı çıkan insanlar yollarda ve metro-metrobüs istasyonlarında mahsur kaldılar.





Avrasya Tüneli çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

















“BU BİR AFET”





Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan İstanbul’daki yağış için “Bu bir afettir” dedi. Yağmurun etkisini yitirdiğini hatırlatan Arslan “AKOM başta olmak üzere ilgili kuruluşlar çalışmalarını sürdürüyor” dedi.