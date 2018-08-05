Samanyolu Haber /Eğitim / Lise giriş sınavı skandalı sonrası görevden alınan bürokrat açtı ağzını yumdu gözünü! /05 Ağustos 2018 10:27

Lise giriş sınavı skandalı sonrası görevden alınan bürokrat açtı ağzını yumdu gözünü!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) 91 bin öğrencinin açıkta kalmasıyla başlayan kriz sonucu görevden alınan MEB Müsteşar Yardımcısı Muharrem Kurt, "Kamu zararı oluşmasın diye 20 gün bas bas bağırdım. Soruşturma açıldı. Neden, doğruları söylediğim için mi?" dedi.

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Hürriyet'ten Gamze Kolcu'ya konuşan Muharrem Kurt, liselere yerleştirmenin yanlış yapıldığını söyledi. "Beni dinlemediler. İsmet Bey zamanında oluşturdu, Bursa’da pilotlandı ve başarılı oldu ancak uygulanmadı" diyen Kurt, sözlerine şöyle devam etti:
"Kamu zararı oluşmasın diye 20 gün bas bas bağırdım. Soruşturma açıldı. Neden, doğruları söylediğim için mi? Bir tane bile öğrencinin yerleşmediği okullar var. 342 bin boş kontenjan var ancak 91 bin öğrenci yerleşemedi. Anadolu lisesine yerleşmesi gerekirken mesleğe, meslek lisesine gitmesi gerekirken Anadolu lisesine gidenler var. Yerleşen 700 bini aşkın öğrenci de doğru yerleşmedi.

'ALGORİTMAYI DEĞİŞTİRDİLER'

"Temmuz ayının 16'sında aradım ve ‘Yanlış yapıyorsunuz' dedim. Yaptıkları simülasyonun, algoritmanın doğru olmadığını söyledim. Kimse beni dinlemedi, feryat ettim. Sistem olabileceğinin en doğrusuydu. 11 ay boyunca çalıştığımız sistemi uygulamayıp algoritmayı değiştirdiler. Doktorun yazdığı reçeteyi doğru kullanamadılar. Algoritmayı yapan bilgi işlemdir yani asıl sorumlu odur. O ölçme değerlendirmeye ne verirse sisteme o girilir. Hatalar buralarda yapıldı. 11 ay çalıştım beni 11 dakika dinlemediler. Söylediklerimin arkasındayım, avukatımla konuştum ve dava açacağım."
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