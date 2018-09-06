Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF'den çarpıcı Türkiye açıklaması /06 Eylül 2018 18:06

IMF'den çarpıcı Türkiye açıklaması

IMF: Türkiye'ye lazım olan güçlü bir ekonomi politikası ve Merkez Bankası bağımsızlığı

SHABER3.COM

Uluslarara Para Fonu (IMF)  Türkiye'nin hiçbir yardım talebi olmadığını belirterek "Türkiye'nin ihtiyacı olan güçlü bir ekonomi politikası ve Merkez Bankası bağımsızlığı" dedi.
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