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IMF'den çarpıcı Türkiye açıklaması
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IMF'den çarpıcı Türkiye açıklaması
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06 Eylül 2018 18:06
IMF'den çarpıcı Türkiye açıklaması
IMF: Türkiye'ye lazım olan güçlü bir ekonomi politikası ve Merkez Bankası bağımsızlığı
SHABER3.COM
Uluslarara Para Fonu (IMF) Türkiye'nin hiçbir yardım talebi olmadığını belirterek "Türkiye'nin ihtiyacı olan güçlü bir ekonomi politikası ve Merkez Bankası bağımsızlığı" dedi.
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