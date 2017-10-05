Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de Aydın depremi: Akşener'in yanındayız /05 Ekim 2017 18:47

MHP'de Aydın depremi: Akşener'in yanındayız

MHP'de deprem sürüyor. Aydın'da, aralarında eski milletvekili ve il başkanlarının da bulunduğu 20 kişi hakkında ihraç dosyası hazırlandı. Buna tepki gösteren 460 MHP'li, partilerinden istifa ederek yeni kurulacak olan Meral Akşener'in partisine geçme kararı aldıklarını açıkladı.

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MHP’de 460 kişilik toplu istifa depremi

MHP Aydın İl Başkanlığı ağustos ayında, Aydın eski Milletvekili Recep Taner’in de aralarında bulunduğu 12 partili hakkında, partiden ihraç edilmesi için dosya hazırlayıp, disiplin kuruluna sevk etti. İki gün önce de Efeler İlçe Başkanlığı tarafından eski il başkanlarından Hasan Muti ve Fevsi Köse’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, partiden ihracı için disipline sevk edildi. Bu durumu tepki gösterdikleri belirtilen 460 MHP’li, istifa ederek yeni oluşum olarak bilinen Meral Akşener’in partisinde yer alacaklarını açıkladı.

“MHP’DEN İSTİFA ETTİK, AKŞENER’İN YANINDAYIZ”

Bir restoranda buluşarak istifalarını açıklayan partililer adına konuşan MHP eski Aydın Milletvekili Recep Taner, şöyle dedi:

“Disiplin kuruluna sevk edildik. Ancak, bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen bir türlü bizle ilgili olan disiplin kararları gelmedi. Biz de bugün burada MHP’den istifa etme kararı aldık. Burada gördüğünüz kişiler MHP ile ilişkilerini kesiyorlar. Bizim artık bu partide yerimiz olmadığı düşüncesindeyiz. Bundan sonraki süreçte Meral Akşener’in yanında olmayı tercih edeceğiz. Dün DSP, ANAP, DP’de AKP’de farklı siyasi görüşlerde siyaset yapan arkadaşlarımızın da bu dümende ve bu oluşumda bize destek vermek için buradalar. Hep birlikte bir yola çıkmış bulunmaktayız. Allah, yar ve yardımcımız olsun.” 
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