İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul’da bugün 35,4 dereceyle son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre İstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950'de 34,5 dereceyle kayıtlara geçmişti.





Bugün ise İstanbul Kartal’da en yüksek hava sıcaklığı 35,4 derece, Göztepe’de ise 34,7 derece olarak ölçüldü.





Meteoroloji yetkilileri Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının 28-30 derece arasında seyredeceğini dolayısıyla izleyen günlerde yeni bir "rekor" beklenmediğini belirtti.