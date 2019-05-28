Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe eski başkanı hayatını kaybetti /28 Mayıs 2019 21:28

Fenerbahçe eski başkanı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan Metin Aşık, hayatını kaybetti. Aşık rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Kadıköy Kızıltoprakta bulunan Florence Nightingale hastanesine kaldırılan eski Fenerbahçe başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti…

1989-93 yılları arasında Fenerbahçe’de başkanlık yapan Aşık, 1990 yılında Beşiktaş’ı 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanmıştı.

Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe’ye transfer eden Metin Aşık başkanlığında Fenerbahçe Basketbol takımı 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
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