Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş, 15 Temmuz'da vurulan emniyet müdürünü EGO'ya atadı /28 Mayıs 2019 21:59

Mansur Yavaş, 15 Temmuz'da vurulan emniyet müdürünü EGO'ya atadı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından EGO Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Eryılmaz İYİ Parti'den Kayseri milletvekili adayı olmuştu.

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15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde bir tankın üzerinden açılan ateş sonucunda ağır yaralanan eski emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

GAZİ UNVANI ALDI

Eryılmaz 15 Temmuz gecesi ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görmüştü. 

24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde İYİ Parti'den Kayseri milletvekili adayı olan Eryılmaz, stajını tamamladıktan sonra serbest avukatlık yapmaya başlamıştı. 

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