İstanbul ve Ankara'da bazı bölgelere uçuş yasağı

İstanbul’daki yasak güneyde Büyükçekmece tarafından başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar olan geniş bir alanı kaplıyor. Yasağın TSİ 15.00'te başlaması ve sabaha karşı 03.00'te sona ermesi öngörülüyor.





Yayınlanan bilgi notunda, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları, ambulans, şehit nakli, arama-kurtarma, organ nakli ile İstanbul Atatürk – Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının VFR (görerek) trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışa müsaade edilmeyecektir” denildi.