Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul ve Ankara'da bazı bölgelere uçuş yasağı /15 Temmuz 2017 15:54

İstanbul ve Ankara'da bazı bölgelere uçuş yasağı

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da tören yapılacak bazı noktalarda görerek uçuş yapan sivil uçak ve helikopterlere uçuş yasağı getirildi.

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İstanbul’daki yasak güneyde Büyükçekmece tarafından başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar olan geniş bir alanı kaplıyor. Yasağın TSİ 15.00'te başlaması ve sabaha karşı 03.00'te sona ermesi öngörülüyor.

Yayınlanan bilgi notunda, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları, ambulans, şehit nakli, arama-kurtarma, organ nakli ile İstanbul Atatürk – Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının VFR (görerek) trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışa müsaade edilmeyecektir” denildi.
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