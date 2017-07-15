Milli futbolcu hakkında ByLock'tan gözaltı iddiası

Başakşehir’in sözleşmesini sürpriz bir şekilde feshettiği milli futbolcu Bekir İrtegün'ün havalimanında ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İfadesinin ardından Bekir’in serbest kaldığı belirtildi.
Başakşehir’in sözleşmesini geçtiğimiz günlerde feshetmesinin nedeni olarak bu olduğu iddia edildi. İrtegün’ün telefonunda Bylock çıkıp çıkmadığı ise henüz öğrenilemedi.
RESMİ TWITTER HESABINDAN AÇIKLAMA
Medyadaki bu söylentilerin ardından Milli Futbolcu Bekir İrtegün, resmi Twitter hesabından gözaltı söylentilerini yalanladı.
Başakşehir’den Bekir İrtegün sürprizi
(10 Temmuz 2017)
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk iddiasıyla yeni sezona hazırlanan Medipol Başakşehir’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada takımın deneyimli oyuncularından Bekir İrtegün’ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği ifade edildi.