Milli futbolcu hakkında ByLock'tan gözaltı iddiası

Başakşehir’in sözleşmesini sürpriz bir şekilde feshettiği milli futbolcu Bekir İrtegün'ün havalimanında ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





İfadesinin ardından Bekir’in serbest kaldığı belirtildi.







Başakşehir’in sözleşmesini geçtiğimiz günlerde feshetmesinin nedeni olarak bu olduğu iddia edildi. İrtegün’ün telefonunda Bylock çıkıp çıkmadığı ise henüz öğrenilemedi.







RESMİ TWITTER HESABINDAN AÇIKLAMA





Medyadaki bu söylentilerin ardından Milli Futbolcu Bekir İrtegün, resmi Twitter hesabından gözaltı söylentilerini yalanladı.















