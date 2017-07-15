Samanyolu Haber /Gündem / AKP eski milletvekili, Abdullah Gül'ün Gülen’i ziyaret tarihini açıkladı /15 Temmuz 2017 15:41

AKP eski milletvekili, Abdullah Gül'ün Gülen’i ziyaret tarihini açıkladı

AKP eski milletvekili Şirin: Abdullah Gül, Fethullah Gülen’le 2000 yılında görüştü

SHABER3.COM

AKP ilk dönem milletvekillerinden olan Emin Şirin son günlerin polemiği olan Abdullah Gül, Fetullah Gülen ile görüştü mü görüşmedi mi konusuna açıklık getirdi. RS FM‘de Yavuz Oğhan’ın Programı’na katılan Emin Şirin, o zaman evli olduğu Nazlı Ilıcak ve kendisinin 2000 yılının Aralık ayında Akif Beki aracılığıyla Fetullah Gülen ile görüştüğünü aynı günlerde Abdullah Gül’ün de bir görüşme yaptığını söyledi. Emin Şirin bu ziyaret ve sonrasındaki süreçle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Emin Şirin Aralık 2000’de gerçekleşen Pensilvanya ziyaretinin detaylarını şu sözlerle anlattı:

“Bu Pensilvanya ziyaretini organize eden, Nazlı Hanım ile birlikte Amerikada’yken gidip görmek ister misiniz diye teklif eden kişi Akif Beki. O sırada Kanal 7’nin Amerika Temsilcisi’ydi. Aynı seyahatte bizle bulunan Abdullah Gül de ziyaret etti Fetullah Gülen’i ama o sıralarda Abdullah Gül’ün de resmi bir görevi yoktu.

Abdullah Gül, konunun gündeme gelmesi üzerine geçtiğimiz günlerde “Dışıişleri Bakanlığım, Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Pensilvanya’ya gitmedim” ifadesini kullanmış, Gazeteci Fehmi Koru da, “Pensilvanya’ya gittiğini bilmiyorum, gitse haberim olurdu” demişti.

Emin Şirin Gül cephesinden gelen bu açıklamalara şu sözlerle karşılık verdi:

“Zaman meselesi var benim bu bahsettiğim zaman Aralık 2000. Dolayısıyla o sırada hiçbir resmi görevi yoktu. Ama hiç gitmediği konusunda Fehmi Bey doğru söylemiyor. Hiç gitmedi derken her halde resmi görevde olduğu süreyi kastediyorlar. Fehmi Bey’in de orada dikkatli davranması lazım ama Fehmi Bey’e buradan bir serzenişte bulunayım; bu Ergenekon denilen komplonun ilk belgesini 90’ların sonunda köşesinde, ‘böyle bir belge gördüm’ diye yazan kişi. Fehmi Bey’i tanırız, arkadaşlığımız, dostluğumuz da var ama ondan sonra Ergenekon Davası’na şahit olarak çağrıldığında ben duymadım bilmedim diye üç maymunları oynadı. Halbuki önüne gelmiş o evrakın altındaki imzanın kim olduğunu, evrakı nereden aldığını söyleseydi herhalde bu komplo süreci çok daha önce ortaya çıkmaya başlar idi. Bu bakımdan Fehmi Koru Abdullah Gül’ün ziyareti için kendine göre doğru söylüyor.”


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