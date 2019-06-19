Samanyolu Haber /Gündem / Salda Gölü'nü acımasızca katlettiler /19 Haziran 2019 19:59

Salda Gölü'nü acımasızca katlettiler

Isparta İdare Mahkemesi, Burdur'un doğal güzelliklerinden olan Salda Gölü'nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan gölet projesi için iptal kararı verirken, görülen dava sürecinde proje tamamlandı.

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Burdur'da yer alan Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzerinde Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yürüttüğü gölet projesine Isparta İdari Mahkemesi'nden iptal kararı geldi. Gölet projesi ise dava sonuçlanmadan tamamlandı.

Projeye ilişkin ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararının iptali için 2017 yılında dava açılmıştı..

Bölgede araştırma yürüten heyetin hazırladığı raporda “Salda Gölü’nü besleyen sınırlı sayıdaki su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Kayadibi Göleti’nin Salda Gölü’ndeki su seviyesinin azalmasına neden olacağı öngörülmektedir” deniliyordu.

CANLILARIN YAŞAM ALANI DARALDI

Gölün ‘Aphanius splendens’ adlı yosun balığı, ‘pseudophoxinus burduricus’ adlı yağ (çiçek) balığı, ‘cyprinus carpio’ adlı ot balığı ve ‘oxynoemacheilus’ adlı sürüngen damalı yılan balığı gibi endemik türlerin yaşam alanı olduğu belirtilen raporda projenin tamamlanmasıyla birlikte gölde mineral ile oksijen düşüklüğü yaşandığı ve bunun balık türlerinin yaşama ortamının daralmasına neden olduğu ifade edildi.

GÖL KIYISINA MİLLET BAHÇESİ YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salda Gölü'nün kıyısına millet bahçesi yapılacağını açıklamış, ardından burayı koruma bölgesi ilan etmişti.
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