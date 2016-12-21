İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ile ilgili skandal iddianame







Savcı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan skandal iddianame 191 sayfadan oluşuyor.





İddianame, aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen ile ilgilli.





Akademisyenlerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş Bank Asya'ya para yatırması ve bazı evlerde bulunan 1 dolar terör şüphesine gerekçe gösterildi.





Yine Google'dan indirildiği ispatlanan ve 15 Temmuz'dan çok önce Google Play ve Apple Store'dan kaldırıldığı ortaya çıkan ByLock'da akademisyenlere yönelik suç unsuru olarak sayıldı.





22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ







Akademisyenler ile ilgili evrensel hukukun kabul ettiği hiç bir delil ortaya koyamayan mahkeme 7.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istedi.





İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ





Başsavcılığa gönderilen iddianame onaylanarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.





EMNİYET "BYLOCK DELİL DEĞİL" DEMİŞTİ







İddianamenin gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Tahşiye Davası'nda ByLock'la ilgili Emniyet'e yazı yazmıştı.





Elde edilen verilen mahkeme kararıyla olup olmadığını ve delil durumunu sordu.





Emniyet'ten gelen cevap binlerce insanın keyfi olarak tutuklandığını gözler önüne sermişti.





Emniyet'in ByLock listelerinin hukuki delil olmadığını istihbarat amaçlı veriler olduğuna dair itirafı kayıtlara girdi.

