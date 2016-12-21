Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ile ilgili skandal iddianame /21 Aralık 2016 14:05

İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ile ilgili skandal iddianame

İstanbul Üniversitesi'nde görevli öğretim üyelerine yönelik cadı avı sonrası iddianame hazırlandı. Bank Asya'ya para yatırmak ve evlerde bulunan 1 dolar terör örgütü üyeliği gerekçesi sayıldı.

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İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ile ilgili skandal iddianame

Savcı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan skandal iddianame 191 sayfadan oluşuyor.

İddianame, aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen ile ilgilli.

Akademisyenlerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş Bank Asya'ya para yatırması ve bazı evlerde bulunan 1 dolar terör şüphesine gerekçe gösterildi.

Yine Google'dan indirildiği ispatlanan ve 15 Temmuz'dan çok önce Google Play ve Apple Store'dan kaldırıldığı ortaya çıkan ByLock'da akademisyenlere yönelik suç unsuru olarak sayıldı. 

22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ 

Akademisyenler ile ilgili evrensel hukukun kabul ettiği hiç bir delil ortaya koyamayan mahkeme 7.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istedi. 

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ 

Başsavcılığa gönderilen iddianame onaylanarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 

EMNİYET "BYLOCK DELİL DEĞİL" DEMİŞTİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Tahşiye Davası'nda ByLock'la ilgili Emniyet'e yazı yazmıştı. 

Elde edilen verilen mahkeme kararıyla olup olmadığını ve delil durumunu sordu. 

Emniyet'ten gelen cevap binlerce insanın keyfi olarak tutuklandığını gözler önüne sermişti. 

Emniyet'in ByLock listelerinin hukuki delil olmadığını istihbarat amaçlı veriler olduğuna dair itirafı kayıtlara girdi. 
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