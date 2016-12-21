Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye'nin freni patladı' /21 Aralık 2016 14:23

'Türkiye'nin freni patladı'

The Economist'te yayımlanan Türkiye ile lgili makalede değerlendirmesinde, Türkiye'nin "frenlerinin patladığı", ülkede "kaosun artabileceği" söylendi.

'Türkiye'nin freni patladı'

Economist'te yayımlanan Piotr Zalewski imzalı bir yazıda, Türkiye'nin "frenlerinin patladığı" yazıldı. 

Erdoğan'ın demokrasiyi istenilen durakta inilen bir tramvaya benzettiği hatırlatılan yazıda, Erdoğan'ın tramvayının "hedefi ne olursa olsun" tehlikeli hıza ulaştğı belirtildi.

Yazıda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşananlara dikkat çekilerek, Fethullah Gülen hareketine bağlı kişilere ve darbeye katılan askerlere karşı operasyonların genişletildiği "Kürt eylemcileri, solcuları ve muhalif medya kanallarını" kapsamaya başladığı bildirildi.

"İnsan hakları grupları gözaltına alınanların işkenceye uğradığını öne sürüyor" denilen yazıda, hükümetin idamı getirmek istemesine de işaret edildi.

'2017 DAHA ÇALKANTILI OLACAK'

Economist, 2017'nin daha çalkantılı olacağını öne sürerken, Erdoğan'ın parlamenter sistemi bırakarak kendisine denetimsiz yürütme gücü verecek yeni bir anayasa istediği, Türkiye'nin bu anayasa sebebiyle 3 yılda 5. kez sandığa gideceği belirtildi.

Yazıda, darbeden sonra başkanlık sistemine verilen desteğin arttığı, ancak "giderek otokratikleşen Erdoğan'ın zaferinin kesin olmaktan uzak olduğu" öne sürüldü. Erdoğan'ın başarısız olmasınınsa "daha fazla siyasi kaos ve başka bir genel seçim" ile sonuçlanacağı iddia edildi.

'ERDOĞAN TEHLİKEYİ HİSSEDİYOR'

Zalewski, Erdoğan'ın darbe girişiminden daha güçlü olarak çıkmasının beklenebileceğini, ancak Erdoğan'ın "içeride ve dışarıda tehlike hissettiğini" savundu.

Erdoğan'ın "daha çaresiz" hissederek, "ordu, bürokrasi ve kendi partisi AKP üzerinde denetimini daha da sıkılaştırabileceği" söylenen yazıda, dışarıdaysa daha pragmatik bir siyaset izleneceği, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile köprülerin yeniden kurulabileceği bildirildi.

Economist, Türkiye'nin içeride de "yeni cihatçı saldırılar" tehlikesiyle karşı karşıya olacağını öngördü. Ayrıca, Erdoğan'ın "PKK'nın Suriye koluna karşı yeni bir cephe açabileceği" kaydedildi.

Erdoğan idam konusunda adım atarsa, Avrupa ile yaşanacak krizden kaçınmanın da kolay olmayacağı söylendi.

Yazıda Erdoğan'ın 2017 yılında da "ayağını gazdan çekmeyeceği" belirtildi.
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