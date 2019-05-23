İstanbul Havalimanı ellerinde patladı

İstanbul’da yeni açılan İstanbul Havalimanı’nın işletmesinin sahibi olan İGA şirketinin bazı ortaklarının hisselerini satmayı planladığı öne sürüldü. İddiaya göre bu şirketler, hisse satışına aracılık etmesi için tanınmış yatırım danışmanlığı şirketlerinden Lazard ile anlaştı.







Amerikan haber sitesi Bloomberg’ün haberine göre, ABD merkezli Lazard, İGA konsorsiyumunun bazı üyeleri ile havalimanına değer biçmek ve olası alıcılarla görüşmeleri yürütmek üzere bir araya geldi. Haber, konuyla ilgili bilgi sahibi olan ancak sürecin gizliliği nedeniyle ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırıldı.





İGA NEDİR?





İGA şirketi, Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon firmalarının yeni havalimanının inşaat ihalesini kazanmaları sonrasında kurulmuştu. Yeni havalimanının işletmesinin de 25 yıllığına sahibi olan şirket, ihale şartnamesindeki yolcu garantisi çerçevesinde, havayolu şirketlerinden yolcu başına ücret alıyor. Yeterli sayıda yolcunun havalimanını kullanmaması halinde ise açıkta kalan tutarın İGA’ya devletin cebinden ödenmesi öngörülüyor.





İLGİLENEN ŞİRKETLER KİM?





Şimdi ise İGA’nın ortaklarından bazılarının hisselerini satmayı planladığı öne sürülüyor. Bloomberg’ün iki kaynağına göre, hisselerle ilgilenenler arasında Vinci SA, Aeroports de Paris, kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı’nın işletmecisi TAV ve Ferrovial SA bulunuyor.





Bloomberg’ün kaynaklarından biri ise İGA’nın 5.7 milyar euroluk borcu nedeniyle olası alıcıların satışı nihayete erdirmekten kaçınabileceğini söyledi.





Haberde İGA’nın hangi ortaklarının hisselerini satmak istediği bilgisi verilmezken, şirketin bir sözcüsü iddiayı yalanladı. Alıcı olarak masaya oturabileceği belirtilen Vinci SA, Aeroports de Paris ve TAV’ın sözcüleri ise Bloomberg’e yorum yapmayı reddetti.