Kaftancıoğlu hakkında 11 yıl hapis talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi tarafından yönetilen Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Ocak 2018 tarihinde başlatılan soruşturmada Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 yılları arasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar iddianamenin ana delil maddesini oluşturdu.







Delil olarak sosyal medya mesajları gösterildi





İddianamede Kaftancıoğlu’nun attığı şu tweet’ler yer aldı: “Derin Devlet diyerek olaya mistsizm katıyor ve asıl devleti aklıyoruz aslında. Bu cinayetleri devlet işledi…!”, “Devlet değil seri katil. Hoşça kal Berkinim”, “Tarihte bugün Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’de Taksim’de.”





Kaftancıoğlu’nun PKK’nın kurucularından Sakine Cansız’ın öldürülmesinden sonra attığı, “‘İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” paylaşımı da ‘terör örgütü propagandası’ kapsamına alındı.





Kaftancıoğlu: Anayasal organları savundum





Kaftancıoğlu savcılıkta verdiği ifadede, Ermeni soykırımı ile ilgili attığı tweetin kendisine ait olmadığını söylerken, diğer paylaşımları kendisinin yaptığını belirtti. Paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal organlarını savunmaya yönelik paylaşımlar yaptığını dile getirdi.





Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle Kaftancıoğlu’nun iki yıl dokuz aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi.