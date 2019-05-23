Samanyolu Haber /Gündem / Yüzlerce vatandaş İmamoğlu için sıraya girdi /23 Mayıs 2019 20:30

Yüzlerce vatandaş İmamoğlu için sıraya girdi

31 Mart seçimlerinde İBB Başkanlığını kazanan ancak mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu için CHP'nin başlattığı bağış kampanyasına Artvin’in Ardanuç ilçesinde yoğun ilgi gösterildi.

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31 Mart seçimlerinde İBB Başkanlığını kazanan ancak mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu için CHP'nin başlattığı bağış kampanyasına Artvin’in Ardanuç ilçesinde yoğun ilgi gösterildi. Vatandaşlar, İmamoğlu'na destek olmak için banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İBB’nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kardeş belediye olarak kabul ettiği Artvin'in Ardanuç ilçesi halkı, İmamoğlu'na destek için bağışta bulundular. CHP İlçe Başkanlığının organizesinde gerçekleşen programda bağış yapmak isteyen vatandaşlar, banka önünde kuyruğa girdi.

“KARDEŞ BELEDİYEMİZ”

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir burada yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ilçemizi birçok kez ziyaret etti. Hatta Beylikdüzü Belediyesi bizim kardeş belediyemizdir. Bugün Ekrem İmamoğlu'na destek için Ardanuç halkıyla birlikte köylerinden traktörle gelen çiftçilerimiz, köylülerimiz bugün burada. Ardanuç zengin bir ilçe değil ama bugüne kadar bize hep Ekrem İmamoğlu yardım etti. Bu kez biz ona destek olmak istedik” dedi.

Köylerinden bazı vatandaşların traktörleri ile ilçe merkezine geldiği gözlenirken, sıraya girenler açılan hesap numarasına bağışta bulundular. DHA
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