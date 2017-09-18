Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Emniyeti'nde kritik değişiklik /18 Eylül 2017 00:55

İstanbul Emniyeti'nde kritik değişiklik

İstanbul İstihbarat Şube Müdürü görevden alındı. Yeni İstihbarat Şube Müdürü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır oldu

SHABER3.COM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Yerine ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır getirildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Küçükhıdır'dan boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ise İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Furkan Sezer getirildi.

17-25 Aralık operasyonlarının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özgür Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstihbarat Şube Müdürü olmuştu.
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