Samanyolu Haber /Gündem / Tek kelime bile etmedi, koruma müdürü dahil bırakıp öyle gitti /17 Eylül 2017 19:31

Tek kelime bile etmedi, koruma müdürü dahil bırakıp öyle gitti

Birleşmiş Milletler toplantısı için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında soruşturma açılan korumalarını yanında götüremedi. Erdoğan yeğeni ve aynı zamanda koruması olan Ali Erdoğan ile ABD'ye hareket etti.

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.

Her konuda fikri olan Erdoğan, ziyaret öncesi basın toplantısında Kürt referandumundan TEOG sınavına kadar birçok konuda konuşurken birazdan 'korumasız çıkacağı ilk yurtdışı ziyareti'ne ilişkin tek kelime etmedi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan korumaları Türkiye'de bırakıp giden Erdoğan'a yönelik özellikle ABD meclisi'nde korumasız gelmesi yönünde ciddi demeçler olmuştu.

Koruma müdürü ABD'ye gidemedi

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde, 16 Mayıs’ta Erdoğan’ı protesto edenlerden 11’inin yaralanması sonucu açılan davadaki çoğunluğu Erdoğan'ın korumalarının oluşturulduğu 19 sanık nefret suçuyla artırılmış şiddet suçu işlemeye teşebbüsten yargılanacak. ABD yasalarına göre bu suçun cezası 15 yıla kadar hapis. Bazı sanıklar hakkında ek suçlamalar da bulunuyor. Korumalardan 12’si hakkında haziranda yakalama kararı çıkarılmıştı. 

Koruma müdürü Muhsin Köse ve diğer korumaların uçağa binmediği görüldü. Erdoğan'ın yeğeni ve yakın koruması Ali Erdoğan ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından TC-CAN uçağına bindi.
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