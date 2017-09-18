Basketbolda Slovenya Avrupa Şampiyonu oldu

Eurobasket finalinin ve turnuvanın MVP'si (En değerli oyuncu) Slovenya'yı şampiyonluğa taşıyan Goran Dragic oldu. Dragic, maç sonu sahada ödüllerini aldı.







Bogdan, Sinan Erdem'de bu kez üzüldü







Fenerbahçe formasıyla geçen sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen EuroLeague Final Four'unda şampiyonluğa ulaşan Bogdan Bogdanovic, milli takım formasıyla mutlu sona ulaşamadı.





Başbakan Yıldırım da izledi





Başbakan Binali Yıldırım, Eurobasket 2017'de Slovenya ile Sırbistan arasında Sinan Erdem Salonu'nda yapılan final karşılaşmasını izledi. Başbakan maçı, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ve eşi Karin Ratas, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Slovenya Başbakanı Miro Cerar ile birlikte izledi.