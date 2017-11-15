Samanyolu Haber /Gündem / ABD ceza verecek mi? /15 Kasım 2017 12:15

ABD ceza verecek mi?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Zarrab davası nedeniyle Türk bankalarına ceza gelebileceği iddialarına ilişkin, "Öyle bir şey yok" dedi.

SHABER3.COM

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada; “2018’in ilk çeyreğinde çok kapsamlı bir reform paketiyle iş ortamını iyileştirecek önemli adım atacağız. Haberlerde ‘AB’den mali kaynak kesilecek’ deniliyor, orada doğru düzgün bir kesinti olmayacak, bunu bilin”  ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de birden fazla bankaya İran ambargosu nedeniyle yaptırım gelebilir, soruşturma var”  konusunda değinen Şimşek “Öyle bir şey yok” dedi.

ALMANYA İLE ÇOK İYİ GİDEN BİR SÜRECİMİZ VAR

Mehmet Şimşek konuşmasına şu şekilde devam etti; “Şu ana kadar bir tek bir Türk bankası hakkında bir takım sorular yöneltilmiş durumda, onun dışında hiçbir şekilde Türk bankacılık sistemine yönelik bir süreç yok.
Almanya ile ilişkileri yoluna koyuyoruz, ilişkiler normalleşiyor; bu ortamda “Almanya Türk bankalarına finansman sağlamayın dedi” haberi yapılıyor, tüm bunlar kuru vuruyor. Biz batıyla kopmuyoruz, Almanya ile çok iyi giden bir sürecimiz var, ABD ile vize krizi önemli ölçüde geride kaldı, bunları çözebileceğimize inanıyoruz
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD ceza verecek mi? Sonraki Haber >>

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?

Beyinden internete... İnternetten beyine...

Beyinden internete... İnternetten beyine...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:17