ABD ceza verecek mi?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada; “2018’in ilk çeyreğinde çok kapsamlı bir reform paketiyle iş ortamını iyileştirecek önemli adım atacağız. Haberlerde ‘AB’den mali kaynak kesilecek’ deniliyor, orada doğru düzgün bir kesinti olmayacak, bunu bilin” ifadelerini kullandı.







“Türkiye’de birden fazla bankaya İran ambargosu nedeniyle yaptırım gelebilir, soruşturma var” konusunda değinen Şimşek “Öyle bir şey yok” dedi.





ALMANYA İLE ÇOK İYİ GİDEN BİR SÜRECİMİZ VAR





Mehmet Şimşek konuşmasına şu şekilde devam etti; “Şu ana kadar bir tek bir Türk bankası hakkında bir takım sorular yöneltilmiş durumda, onun dışında hiçbir şekilde Türk bankacılık sistemine yönelik bir süreç yok.

Almanya ile ilişkileri yoluna koyuyoruz, ilişkiler normalleşiyor; bu ortamda “Almanya Türk bankalarına finansman sağlamayın dedi” haberi yapılıyor, tüm bunlar kuru vuruyor. Biz batıyla kopmuyoruz, Almanya ile çok iyi giden bir sürecimiz var, ABD ile vize krizi önemli ölçüde geride kaldı, bunları çözebileceğimize inanıyoruz