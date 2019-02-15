Samanyolu Haber /Ekonomi / İşsizlik rakamlarına uzman yorumu: Ekonomi düşündüğümüzden daha ağır resesyonda /15 Şubat 2019 17:28

İşsizlik rakamlarına uzman yorumu: Ekonomi düşündüğümüzden daha ağır resesyonda

İşsizlik rakamlarını değerlendiren BETAM Direktörü Prof. Seyfettin Gürsel, "1 ay içinde yaklaşık 230 bin kişilik istihdam kaybı var. Bu, ekonominin düşünülenden daha şiddetli bir resesyon içinde olduğunu gösteriyor" dedi. Gedik Yatırım Ekonomisti Erol Gürcan da işsizlikte yukarı yönlü eğilimin süreceğini söyledi.

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İşsizlik oranı Kasım'da arındırılmamış olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan artışla Şubat 2017'den bu yana en yüksek olan yüzde 12.3'e yükselirken, mevsimsellikten arındırılmış olarak ise bir önceki döneme göre 0.4 puan artışla yüzde 12 ile en son Aralık 2016'da gördüğü seviyeye geldi.

Sputnik'in haberine göre Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Profesör Seyfettin Gürsel, BloombergHT'de katıldığı bir programda bu kadar büyük istihdam kaybı beklemediklerini söyledi.

Gürsel, "Bir ay içinde (arındırılmış olarak) yaklaşık 230 bin kişilik istihdam kaybı var. Bu, ekonominin düşünülenden daha şiddetli bir resesyon içinde olduğunu gösteriyor. İstihdam tarafında tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde kayıp var. Sanayi ve hizmet istihdamın yükünü çektiği için önemli" diye konuştu.

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İnşaat tarafındaki kaybın sürpriz olmadığını söyleyen Gürsel, "Şubat'tan beri inşaat sektörü mutlak istihdam kaybediyor, toplamda 350 bin kayıp söz konusu. Bu da oldukça normal; müteahhitler ellerindeki konutları satamadıkları için yeni konut inşaatlarına girişmiyor. Ayrıca inşaat maliyetlerinde yüzde 30'un üzerinde artış oldu. Konut satışları düştüğü için bu maliyet artışını telafi edip üzerine biraz da karla konut satmak da imkansız hale geldi" dedi.

Gedik Yatırım Ekonomisti Erol Gürcan da, dördüncü çeyreğe dair kısıtlı da olsa sinyaller barındıran işgücü rakamlarının iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın yılın son çeyreğinde de sürdüğüne yönelik diğer bir gösterge olduğunu söyledi.

Katılım oranındaki aylık düşüşün işsizlikteki artışı bir miktar sınırladığını söyleyen Gürcan, "İşsizlik oranındaki yukarı yönlü eğilimin yılın geri kalanında süreceğini ve çift hanelerdeki seyrin hem ekonomideki yavaşlama hem de mevsimsel etkilerle kayda değer bir süre daha devam edeceğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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