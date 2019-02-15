Samanyolu Haber /Dünya / Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar /15 Şubat 2019 17:12

Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar

Yemenli Şii Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın Necran kentine düzenledikleri saldırı sırasında ele geçirilen ABD yapımı askeri araçların infilak ettiği anları yayınladı.

Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar

 Husi güçlerinin kameraya aldığı görüntülerde militanların Suudi ordusuna ait ABD yapımı LAV tipi zırhlı askeri araçları patlatarak imha ettiği görülüyor.
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Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar

Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar

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