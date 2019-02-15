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Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar
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Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar
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15 Şubat 2019 17:12
Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar
Yemenli Şii Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın Necran kentine düzenledikleri saldırı sırasında ele geçirilen ABD yapımı askeri araçların infilak ettiği anları yayınladı.
Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar
Husi güçlerinin kameraya aldığı görüntülerde militanların Suudi ordusuna ait ABD yapımı LAV tipi zırhlı askeri araçları patlatarak imha ettiği görülüyor.
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