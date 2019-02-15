Milli Görüş hareketinin 50’nci yıldönümü dolayısıyla “Milli Görüş Vakfı” kuruldu. Vakıf; Sevgi, şefkat ile merhameti esas alIP tüm insanlığa hak, adalet, refah ve huzurun sağlanması için çalışacak.





“Milli Görüş Vakfı”nın kurucuları arasında, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve ESAM Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan gibi Milli Görüş hareketinin üç önemli ismi bulunuyor.





Milli Görüş hareketinin 50’nci yıl dönümü dolayısıyla “Milli Görüş Vakfı” kuruldu. Sevgi, şefkat ile merhameti esas alan ve tüm insanlığa hak, adalet, refah ve huzurun sağlanması için çalışacak olan vakfın kurucuları arasında, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve ESAM Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan gibi Milli Görüş hareketinin üç önemli ismi bulunuyor.





Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca tarafından başlatılan Milli Görüş hareketinin 50’nci yıl dönümünde, “Milli Görüş Vakfı” kuruldu. Tüm insanlığa hak, adalet, refah ve huzurun sağlanması için çalışacak olan vakfın kurucuları arasında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ESAM Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, ESAM Genel Sekreteri Atik Ağdağ, Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü, Saadet Partisi Genel Sekreteri ve ESAM Genel Başkan Yardımcısı Tacettin Çetinkaya ile İbrahim Nedim Titiz yer alıyor. Vakıf sevgi, şefkat ile merhameti esas alan ve tüm insanlığa hak, adalet, refah ile huzurun sağlanmasını amaçlıyor.