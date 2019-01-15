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50'si asker 105 kişiye gözaltı kararı
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50'si asker 105 kişiye gözaltı kararı
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15 Ocak 2019 10:17
50'si asker 105 kişiye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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Operasyonda 3 teğmen ve 47 astsubay olmak üzere toplam 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu arada yine Ankara merkezli bir başka operasyonda ise 55 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
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