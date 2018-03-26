Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in hava sistemi yanlış alarm verdi... Ülkede panik havası estirdi /26 Mart 2018 15:11

İsrail'in hava sistemi yanlış alarm verdi... Ülkede panik havası estirdi

İsrail'in güneyinde pazar gecesi geç saatlerde on binlerce kişiyi sığınaklara inmeye çağıran roket saldırısı uyarısı yapan sirenler çaldı.

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İsrail'in Gazze Şeridi sınırı boyunca konuşlandırdığı Demir Kubbe hava savunma sistemi, 'Hamas'tan roket saldırısı' alarmıyla faaliyete geçti. Ancak daha sonra İsrail ordusu, Gazze'de makineli tüfekler ateşlenince Demir Kubbe'nin yanlış alarm verdiğini kabul etti.



İsrail'in Gazze Şeridi sınırının semalarında da İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin önleyici füzeleri cirit attı.
Her birinin maliyeti 100 bin dolara yaklaşan füzelerden onlarca fırlatıldı.



Ama İsrail'e yönelik herhangi bir roket ateşlenmediğinden, bir süre sonra İsrail ordusu, Gazze sınırında durumun normal olduğu açıklaması yapmak zorunda kaldı.

YANLIŞ ALARMA MİSİLLEME

Buna rağmen İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki iki Hamas mevzisine tank ateşiyle 'misilemede' bulundu.

Bu kadar panik ve kargaşadan sonra, yanlış alarmın tetiklenmesinin, Hamas'ın Gazze'de tatbikat sırasında makineli tüfekleri ateşlemesinden kaynaklandığı anlaşıldı. 

İsrail ordu sözcüsü ''Tüm alarmları, Gazze'deki makineli tüfek ateşi tetikledi. İsrail topraklarına düşen bir roket bulunmuyor'' açıklaması yaptı.


''İsrail topraklarına yönelik ter türlü ateş açılmasını ciddiye alıyoruz'' denilerek Hamas'ın gerçek mermilerle yaptığı tatbikatın İsrail'e yönelik saldırı olarak algılandığı ima edildi.
'TEKNİK NEDENLER ARAŞTIRILACAK'

Demir Kubbe ve alarm sistemlerinin yanlış alarmla faaliyete geçmesinin tekrarlanmaması için İsrail ordusunun teknik nedenleri araştıracağı duyuruldu.
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