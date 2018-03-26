Samanyolu Haber /Gündem / Türk Lirasındaki kayıp devam ediyor... Dolar 4 liraya dayandı /26 Mart 2018 15:15

Türk Lirasındaki kayıp devam ediyor... Dolar 4 liraya dayandı

Güne 3.96 seviyesinde başlayan dolar/Türk Lirası, küresel risk iştahının düşmesi ile birlikte 4 TL seviyesine yaklaştı.

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Türk Lirası'ndaki negatif ayrışma ve değer kayıpları yeni haftada da devam ediyor.

Geçen hafta, ABD'nin Çin'e gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişelerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilemesi ardından perşembe gecesi 4 TL'yi aşarak rekor seviyeye çıkan dolar/TL, haftanın son işlem gününü 3.96 civarında geçirmişti.
Bu sabah ilk işlemlerde yine bu seviyede bulunan kur, öğlen saatlerinde yeniden 4 seviyesine yöneldi. 3.9959 TL'ye kadar yükselen kur, saat 14.05'te 3.9850 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL, 3.94560 civarında seyretti.

Dünya'nın haberine göre, bugün piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik imzaladığı 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi kararnamesinin Çin tarafında yaratacağı etki riskten kaçış baskısı yaratıyor.

Dolar endeksi ise artan riskler ile yüzde 0.30 kayıpla 88.80 seviyesinde hareket ediyor. Gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı tek kayıp TL'de gerçekleşiyor.
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