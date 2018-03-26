Samanyolu Haber /Teknoloji / You Tube müzik dinleyenlere daha fazla reklam gösterecek... /26 Mart 2018 15:05

You Tube müzik dinleyenlere daha fazla reklam gösterecek...

YouTube’un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, Youtube’u sıklıkla müzik dinlemek için kullananlar için ilginç bir planlarının olduğunu söyledi.

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South by Southwest müzik festivalinde konuşan YouTube’un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, platformu ücretsiz müzik servisi olarak kullananlara çok sık reklam göstermek istediklerini söyledi.


 
Spotify ve Apple Music ile rekabet edecek bir müzik servisi üzerinde çalışan YouTube, video paylaşım sitesinde ağırlıklı olarak müzik dinleyen kullanıcıları reklamlarla yeni servisine yönlendirmeye çalışacak.

“Stairway to Heaven’ı dinledikten hemen sonra karşınıza reklam çıktığında mutlu olmayacaksınız” diyen Cohen, YouTube’un tıpkı Spotify gibi kullanıcıları reklamlarla önce bunaltıp sonra ücretli üyeliğe cezbedeceğinin haberini verdi

Bunaltıcı sıklıktaki reklamların uzun süreler müzik dinleyen kullanıcıları hedefleyeceği tahmin ediliyor.

Söz konusu reklamların ne zaman devreye sokulacağı ve YouTube’un müzik akış servisinin hangi tarihte kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.
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