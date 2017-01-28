İsrail'deki Türk elçinin sözleri Arap alemini ayağa kaldırdı

Mısırlı Youm7 sitesine konusan Hisam el Neccar "NATO'nun bir üyesi olan Türkiye İsrail'in hizmetinde bir garsondur. Türkiye ve İsrail arasında ortaklık ve işbirliği var" dedi.



Eski bir İhvan üyesi olan Tarık el Bisbisi ise İhvan hareketinin olanlara sessiz kalmasını, "İhvan'ın Türkiye'de çıkarları var, bu nedenle Türkiye'nin, başta Türkiye-İsrail yakınlaşması olmak üzere, Arap davasını satması konusunda sessiz kalıyor" şeklinde yorumladı

Selefi vaizi Şeyh Semih Abdulhamid Türkiye'nin ABD büyükelçiliğinin taşınması konusundaki konumu için Erdoğan'ın yeni bir ihaneti yorumunda bulundu: "Filistin konusunda Erdoğan'ın yeni bir ihaneti. Türkiye Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı çıkmayan tek Müslüman ülke. İşte böyle Filistin davasını terk ediyor ve Filistinliler için çalıştığı iddialarla çatışıyor."

"Türkiye dünya genelinde müslümanları galeyana getirecek, tarihi gerçekleri değistirecek ve İsrail işgalini kabullenecek olan büyükelçiliğin taşınması işine onay vermistir."

Öte yandan, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem İsrailli i24News'e verdigi mülakatta Amerikan Büyükelçiliğinin taşınması konusunda: "Yeni ABD başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Amerikan Büyükelciliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının barış ihtimalini etkilemeyeceğini umabiliriz" demişti.