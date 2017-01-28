Samanyolu Haber /Gündem / Var mısın? /28 Ocak 2017 15:55

Var mısın?

Sosyal medyada 'referanduma evet' kampanyası başlatan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e oyuncu Barış Atay yeni bir teklif sundu: "Yeni anayasa tekliflerini tartışmaya var mısın?" dedi.

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Rıdvan Dilmen Barış Atay'ın o teklifine ne diyecek?

Rıdvan Dilmen’in başlattığı ‘evet kampanyası’nın yankıları hâlâ devam ediyor.

Barış Atay, ilk önce bu kampanyaya katılanlara, “Mesajınızı aldık, almaz olaydık” diyerek videolu yanıt verdi. Sonrasında ise Hukukçu Kerem Altınparmak’ın teklifini Rıdvan Dilmen’e iletti..

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yrd. Doç Altınparmak, “Rıdvan Dilmen’e üniversitede incelediği anayasa hükümlerini anlatma fırsatı versek, gelir mi acaba? Mahalle baskısı olmadan tartışırız” sorusunu yöneltti.


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