İsrail Sınır Tanımayan Doktorlar'a çalışan doktoru öldürdü

Times of Israel gazetesi, İsrailli askeri yetkililerin açıklamasına dayandırdığı haberinde MSF'nin sağlık görevlisi Hani al-Majdalavi'nin sınırdaki duvar üzerinden Gazze'ye geçmeye çalışmasıyla başlayan silahlı çatışmada İsrail savunma kuvvetlerince öldürüldüğü aktarıldı.







Haberde, "Sınırda bu hafta meydana gelen silahlı çatışmalar sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen silahlı kişi, MSF'ye çalışıyordu" ifadelerine yer verildi.





İsrail hükümetinin Bölge İşleri Koordinatörü İdaresi'nden yapılan açıklamada, al-Majdalavi'nin İsrailli askerlere tüfekle ateş ettiği ve patlayıcı madde fırlattığı belirtildi. Diğer yandan öldürülen al-Majdalavi'nin erkek kardeşi, MSF sağlık görevlisinin silahı kendi parasıyla aldığını ve örgütten bağımsız olarak hareket ettiğini açıkladı.





İsrailli askerlerin olayda yara almadıkları ifade edilen haberde, İdarenin MSF'den olayla ilgili açıklama beklediği vurgulandı. Habere göre Sınır Tanımayan Doktorlar'dan şu ana kadar olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.



