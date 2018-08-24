Eski HDP'li vekil kaçak geçtiği Yunanistan'a iltica etti

Yunan Kathimerini gazetesi, çarşamba günü öğleden sonra Yunanistan’a giriş yapmasının ardından Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafa bulunan Oristeada’da gözaltına alınan Birlik’le ilgili olarak savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini aktardı. Yunanistan’dan kaynaklar da Birlik’in serbest bırakıldığını teyit etti. Birlik’in iltica talebinin incelenene kadar serbest bırakıldığı ifade edildi.

Birlik, 4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, “Yurtdışına çıkma yasağı” konularak serbest bırakılmıştı.





Hürriyet’in haberine göre Birlik hakkında Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘4.01.2017 tarihli yurtdışı tahdit kaydı’ var. UYAP kayıtlarına göre Birlik’in yargılandığı davalar ise özetle şöyle:





Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Terör örgütü adına faaliyette bulunmak’ suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında; 04.11.2016’da Birlik’in de aralarında bulunduğu 13 HDP milletvekili yakalanarak gözaltına alındı. Birlik, ‘Terör örgütü propagandası yapmaktan’ tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne teslim edildi.





4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ‘Yurtdışına çıkma yasağı’ konularak serbest bırakıldı.





Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’, ‘Hakaret’, ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunlara katılmak’ iddiasıyla yargılaması sürüyor.





Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yargılandığı dava ise istinafta bulunuyor.





‘Türk Milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılamak’ ve ‘Askeri yasak bölgelere girmek’ iddiasıyla da iki ayrı davada sanık.





Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla yargılandığı Yargıtay’dan dönen bir davası da var.