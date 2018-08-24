İBB Başkanı vatandaşa 9 milyon liralık bayram tebriği gönderdi

Bayramda önce tüm İstanbul’a dağıtılan kartlar için yapılanın açıkça israf olduğu ve kamunun tasarruf için hiçbir çaba göstermediği belirtiliyor.





Saadet Partisi Milletvekili adayı Avukat Ali Aktaş duruma tepki gösterip, “Eski CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 1.2 milyon TL’lik telefon faturasını TBMM‘ye ödetmesine tepki gösterenler kendi (Ak Parti) İstanbul BB Başkanları Mevlüt Uysal’ın 9 milyon TL’lik tebrik kartı posta giderine de tepki gösterdiler mi?” diye sordu.





Bütün İstanbul’a dağıtılan tebrik kartında Yahya Kemal Beyatlı’nın “Aziz İstanbul” şiirine ve Ara Güler’in “Haliç’te sandalcılar” fotoğrafına yer verildi. Kartta İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın “Kıymetli hemşehrim, Bayramınızı İstanbul’umunuz değerli tarihi fotoğraflarından oluşan bir kartpostalla kutlamak istedim. Bizi biz yapan değerlerimizi yaşatabilmek dileği ile Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Birliğimize ve kardeşliğimize vesile olan nice bayramlara aileniz ve sevdiklerinizle beraber erişmenizi temenni ediyorum. Hürmet ve muhabbetlerimle, Mevlüt Uysal” mesajı yer aldı.







ADRESE TESLİM İHALEDE PARAYI BELEDİYE ŞİRKETLERİ ÖDEDİ







Kartpostalda Ağaç A.Ş, İSKİ, Kültür A.Ş, Metro İstanbul logoları bulunuyor İBB şirketlerinin bu kartpostalda yer almasının nedeni 9 milyon lira olduğu iddia edilen kartpostal maliyetinin bu şirketler arasında bölüştürülerek ödenmesi. CHP’li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı bu tebrik kartları için istisna ihale açıldığı ve bir firmanın davet edilerek ihalenin kendisine verildiğini öne sürdü. Balyalı, 9 milyon lira olduğu iddia edilen ihale bedelinin de Ağaç A.Ş, İSKİ, Kültür A.Ş, Metro İstanbul şirketleri arasında usulsüz şekilde bölüştürülüp reklam gideri olarak gösterilerek karşılandığını belirtti.





İSRAF TEPKİSİ





İhale yöntemi olarak “istisna ihale”nin tercih edilmesi nedeniyle maliyet bilgilerine ve satın alınan işin içeriğine ulaşmanın mümkün olmadığını dile getiren Balyalı “Kulislerde bu tebrik kartı ihalesinin AKP içinde de sıkıntı yarattığı konuşuluyor. Ekonominin dibe vurduğu bir dönemde tebrik kartı için 9 milyon lira para harcanması bu paranın da usulsüz olarak şirketlere ödetilmesi doğru değil. Konuyu İBB Meclisi’ne taşıyacağız” dedi.





Tr724