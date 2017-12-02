GBT'sine mi bakacaktık?

Orman, ABD’de yargılanan Rıza Sarraf’a loca satışına dair eleştirilere yanıt vererek, “Rıza Sarraf ne yapabilir, Beşiktaş’tan loca alarak? Biri kombine alırken ‘Bunu hangi parayla alıyor’ diye GBT mi yapacağım” dedi.







Röportajın ilgili bölümü:





-ABD’deki Rıza Sarraf davası nedeniyle sizin ona loca satışınız da yine gündeme geldi. “Şimdi ne diyecek Fikret Orman” diye soruluyor. Ne diyeceksiniz?





Fikret Orman: Beşiktaş, halka açık. Biraz egzajere edelim işi. Yani loca satışı üzerinden ne olabilir? Doğan Grubu’na loca sattık, ne olabilir? Kenan Başaran’a VIP’te koltuk sattık. Bunun bir arkası ne olabilir? En kötü senaryoyu kuralım. Birisi para veriyor, fatura kesiliyor. Ödemesi yapılıyor kuruma giriyor. İşte bunun arkasında neler var? Soru şu, ters soru: En abartarak, şeytanın avukatlığını yaparak, en kötü düşünce yönüne giderek, ne olabilir? Ne olabilir sorusunun cevabı yok?