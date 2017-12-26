İsrail Bitcoin`e rakip çıkartıyor

The Jerusalem Post'ta yer alan haberlere göre şifreli para konusunda İsrail'den çifte hamle geliyor.





Dün, İsrail Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın şifreli para çıkarmayı değerlendirdiğini duyuran The Jerusalem Post, Dijital Şekel olarak adlandırılan bu para sayesinde tüm işlemlerin kontrol edilebileceğini ve böylece vergi kaçırmanın önüne geçilebileceğini belirtti.





Gazete, hükümetin bu konudaki yasal düzenlemeleri Ocak ayında gözden geçirebileceğini belirtirken adını vermek istemeyen bir yetkili ise gazeteye yaptığı açıklamada: "Üzerinde İsrail Merkez Bankası yazan bir kağıt parçası vermek yerine Merkez Bankası tarafından çıkarılmış bir dijital kodun gönderilmesi düşünülebilir." dedi.

DİĞERLERİ İÇİN YASAK TARTIŞILIYOR





The Jerusalem Post'un İsrail'in kendi şifreli parasını çıkarabileceği haberinin üzerinden bir gün geçtikten sonra bugün Reuters'ın geçtiği yeni haberde ise Bitcoin ile ilgili yasak önerisi geldi.





İsrail Menkul Kıymetler Kurumu (ISA) başkanı Shmuel Hauser,gelecek hafta ISA yönetim kuruluna bir teklif sunulacağını belirtti.Teklifte, ana iş alanı şifreli paralar olan şirketlerin Tel Aviv Borsası'na (TASE) kote olmasına izin verilmemesi, var olanların da endeksten çıkarılması yer alıyor.





Teklifin nedeni ise Bitcoin ve diğer şifreli paraların fiyatlarının aşırı dalgalanması ve belirsizlik nedeniyle yatırımcıların zarar görmesini önlemek olarak gösteriliyor.