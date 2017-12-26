Samanyolu Haber /Dünya / Tamimi'nin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı /26 Aralık 2017 00:29

Tamimi'nin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

Hanzala Cesaret Ödülü' sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi ile annesi ve kuzeninin gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

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İsrail'de Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Tamimi'yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

Mahkeme başkanı, Tamimi'nin avukatı Sical Kok Efifi'nin müvekkillerinin serbest bırakılması talebini reddetti.

Tamimi, mahkemedeki oturumun sonlanmasının ardından, "Kahrolsun işgal gücü!" şeklinde slogan attı.

Tamimi'nin babası Basim Tamimi, yaptığı açıklamada, "İsrail savcılığının öne sürdüğü tüm gerekçeler asılsızdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Mahkeme de şekilden ibaret olup işgal gücünün bir malzemesidir. İsrail aşırı sağını razı etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Ahed ile annesi ve kuzeninin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatıldığını teyit etti.

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