Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro yıl sona ermeden güçlenebilir /26 Aralık 2017 10:27

Euro yıl sona ermeden güçlenebilir

FX Prime`a göre, euro, Almanya TÜFE verisinin güçlü gelmesi durumunda yılı daha güçlü kapatabilir.

Euro yıl sona ermeden güçlenebilir

Tokyo'da GMO'nun FX Prime'ının baş analisti Hiroshi Yanagisawa, yatırımcılar cuma günü açıklanacak Almanya TÜFE verisine odaklanırken piyasalarda eurodaki olası güçlenmenin gözetleneceğini belirterek güçlü bir Almanya TÜFE verisinin Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek yıl kullanacağı dilde daha şahinvari olmasını desteklemesinin olası olduğunu bildirdi.  
 
Yatırımcıların euro almasıyla doların geniş çapta baskı göreceğini belirten Yanagisawa, dolar/yenin 2017'nin geri kalan kısmında 112.50-113.50 bandında kalacağını dile getirdi. 
 
Yanagisawa, Euro Bölgesi ekonomisinin gücü göz önünde bulundurulduğunda, euronun gelecek yılda yükselmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Analistin dediğine göre, bu durum, dolar/yen paritesini 2018'in başlamasıyla 110 seviyesine doğru itebilir.

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