İSPARK'la ilgili çarpıcı bilgi: Seçim gecesi geriye dönük veri silme operasyonu mu yapıldı?

Yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme gelen İSPARK'ta, 31 Mart seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının hemen ardından, 1 Nisan'da verilerin depolandığı el terminallerinin değiştirildiği iddia edildi. Sayıştay raporunda usulsüzlükleri bir bir sıralanan İBB'ye bağlı İSPARK'a ilişkin yeni iddiayı CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis gündemine taşıdı.







31 Mart gecesi seçimi CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığının anlaşılması üzerine 1 Nisan'da İSPARK'a ait otopark alanlarında görevli personelin kullandığı ve araç sahiplerinden toplanan para, kesilen fiş miktarı gibi verilerin depolandığı el terminallerinin değiştirildiği öne sürüldü.





1 NİSAN’DAN ÖNCEKİ VERİ KAYITLARI SİLİNDİ Mİ?





Konuya ilişkin hazırladığı soru önergesini TBMM'ye sunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iddiaları sordu.





CHP'li Tanal, Bakan Soylu'ya "1 Nisan'dan önceki İSPARK veri kayıtları silinmiş midir? İSPARK bünyesindeki otoparklardan toplanan para miktarının ne kadar olduğunun anlaşılmaması için mi el terminali cihazları değiştirilmiştir" sorularını yöneltti.





'TRAFOYA KEDİ GİRDİ' SAVUNMASINI HATIRLATTI





İSPARK tarafından yapılan açıklamada, 1 Nisan 2019 saat 16:00 sularında otopark personelinin işlem yaptığı el terminali ve bariyer sistemlerinin bağlı çalıştığı merkez sunucularında donanımdan kaynaklı teknik bir arızanın meydana geldiğinin savunulduğunu anlatan Tanal, 'Teknik arızanın' seçimin ertesi günü meydana gelmesi tesadüf müdür" diye sordu.





Tanal ayrıca, İSPARK'ın 'teknik arıza' açıklamasının, 2014 yılında yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart gecesi yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın 'Trafoya kedi girdi' açıklamasını akıllara getirdiğini belirtti.





SEÇİMİN HEMEN ARKASINDAN GELEN ARIZA SİZE İNANDIRICI GELİYOR MU?





CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi şöyle:





1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK'ın (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ.) uzun süredir yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldiği malumunuzdur. AK Parti adayı Binali Yıldırım, 'İSPARK niye zarar ediyor, anlamış değilim' demiştir. İSPARK'a yönelik yolsuzluk iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?





2- 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığının anlaşılması üzerine 1 Nisan'da İSPARK'a ait otopark alanlarında görevli personelin kullandığı ve araç sahiplerinden toplanan para, kesilen fiş miktarı gibi verilerin depolandığı el terminalleri değiştirilmiş midir?





3- Seçimin ertesi günü yani 1 Nisan'da, İSPARK görevlilerinin elindeki el terminallerinin apar topar değiştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? 1 Nisan'dan önceki İSPARK veri kayıtları silinmiş midir? El terminalleri değiştirilerek verilerle oynanıp kayıt dışılığa zemin mi hazırlandı?





4- İSPARK bünyesindeki otoparklardan toplanan para miktarının ne kadar olduğunun anlaşılmaması için mi el terminali cihazları değiştirilmiştir? El terminallerinin değiştirilmesi talimatını kim ya da kimler vermiştir?





5- İSPARK tarafından yapılan açıklamada, 1 Nisan 2019 saat 16:00 sularında otopark personelinin işlem yaptığı el terminali ve bariyer sistemlerinin bağlı çalıştığı merkez sunucularında donanımdan kaynaklı teknik bir arıza meydana geldiği savunulmuştur. İSPARK'ın bu açıklaması size inandırıcı geldi mi?





6- Yine İSPARK'ın açıklamasında, var olduğu savunulan sorunun ancak 2 Nisan’da gece saat 23:45'te giderildiği belirtilmiştir. Bu nasıl bir teknik arıza ki saatlerce giderilememiştir? 'Teknik arızanın' seçimin ertesi günü meydana gelmesi tesadüf müdür?





7- İSPARK'ın 'teknik arıza' açıklaması, 2014 yılında yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart gecesi yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın 'Trafoya kedi girdi' açıklamasını akıllara getirmiş olmuyor mu?





8- İSPARK'ta 1 Nisan'da yaşananlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmayı düşünüyor musunuz?





9- İSPARK bünyesindeki ruhsatlı otopark sayısı kaçtır, İSPARK adına ruhsatsız çalıştırılan otopark var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?